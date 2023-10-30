تردد قناة الأقصى الفضائية.. أحداث غزة على الهواء مباشرة

4 أسابيع مرت على عملية طوفان الأقصى في7 أكتوبر، والتي ترتب عليها شن هجمات وعدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 8 آلاف فلسطيني، وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس، وقطع المرافق الأساسية من مياه وغاز وكهرباء، ومحاصرة أهل القطاع وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وسط تهديدات دائما بضرب تجمعاتهم، ومع تصاعد الأحداث في غزة بات هناك اهتماما بمتابعة الأخبار أولا بأول عبر القنوات الفضائية المختلفة، جاء من بينها قناة الأقصى، وهو ما جعل العديد يتساءل عن تردد قناة...

4 أسابيع مرت على عملية طوفان الأقصى في7 أكتوبر، والتي ترتب عليها شن هجمات وعدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 8 آلاف فلسطيني، وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس، وقطع المرافق الأساسية من مياه وغاز وكهرباء، ومحاصرة أهل القطاع وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وسط تهديدات دائما بضرب تجمعاتهم، ومع تصاعد الأحداث في غزة بات هناك اهتماما بمتابعة الأخبار أولا بأول عبر القنوات الفضائية المختلفة، جاء من بينها قناة الأقصى، وهو ما جعل العديد يتساءل عن تردد قناة الأقصى الفضائية، لنقلها الأحداث بشكل مباشر على مدار الساعة.الفضائية لمتابعة أحدث غزة، تواصل القناة عرض بعض البرامج المختلفة على مدار الساعة، والتي تتناول الأحداث الدائرة على الساحة الفلسطينية والعربية، أبرزها:سفير فلسطين بتونس: الغرب يدعي حرية التعبير ويتجاهل ما يحدث في غزة

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