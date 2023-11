ترحيب أوروبي بـ إجلاء الرعايا الأجانب من غزة عبر معبر رفح

وأضافت، في بيان لها، منذ قليل:"نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح البري". وشددت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم بشكل كامل سيادة مصر، واحتياجات أمنها القومي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لـ الرئيس السيسي، مؤخرًا، أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وكان مراسل قناة"القاهرة الإخبارية"، قد أكد عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل منفذ رفح. وكانت مصر، قد استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

جدير بالذكر، أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.واشنطن تعلن عدم اعتزامها نشر قوات أمريكية في غزة

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: «الخارجية» تعلن ترتيبات إجلاء الرعايا الأجانب عبر معبر رفحأعلن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير اسماعيل خيرت، اليوم الأربعاء، الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: اكسترا نيوز ترصد دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفحرصدت قناة اكسترا نيوز دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الخارجية الروسية: نتعاون مع مصر وفلسطين وإسرائيل لإجلاء الروس عبر رفحقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، إن موسكو تتعاون مع مصر وفلسطين وإسرائيل؛ لإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الخارجية الروسية: نتعاون مع مصر وفلسطين وإسرائيل لإجلاء الروس عبر رفحقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، إن موسكو تتعاون مع مصر وفلسطين وإسرائيل؛ لإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الأردن يعلن بدء عملية إجلاء مواطنيه من قطاع غزة عبر معبر رفحأعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء مواطنيها من قطاع غزة عبر معبر رفح.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: الخارجية الأردنية: بدء عملية إجلاء رعايانا من قطاع غزة عبر معبر رفحأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء رعاياها من قطاع غزة عبر معبر رفح، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕