ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأهلي في الديربي

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تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةمصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت.. فيديو

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ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك وفوز بيراميدزيقدم موقع قناة «صدى البلد» ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المصري، بثلاث أهداف دون رد ، وفوز إنبي على الزمالك ، بهدفين مقاب اقرأ أكثر ⮕

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام أهلي جدةأعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري السعودي. اقرأ أكثر ⮕

الدوري السعودي.. فوز طارق حامد وتعادل محمد شريفالدوري السعودي فوز طارق حامد وتعادل محمد شريف | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قمة نارية تجمع الهلال ضد الأهلى فى الدورى السعودى الليلةيستضيف نادي الهلال، نظيره أهلى جدة السابعة من مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الحادية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين اقرأ أكثر ⮕

التشكيل الرسمى لكلاسيكو الهلال ضد الأهلى فى الدورى السعودىأعلن خورخى خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، السعودى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره أهلى جدة، في كلاسيكو السعودية، والمقرر لها فى تمام الثامنة من مساء اليوم. اقرأ أكثر ⮕

جيسوس يستقر على تشكيل الهلال لمواجهة اهلي جدة في الدوري السعودييلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وتقام من الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕