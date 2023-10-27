ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك وفوز بيراميدز

مدرب بيراميدز بعد الفوز على المصري: نلعب كل المباريات للفوز فقطعبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحفاظ على قمة ترتيب الدوري، اقرأ أكثر ⮕

لحظة بلحظة.. الزمالك × إنبي.. الدوري المصريتقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك وإنبي التي ستقام في بطولة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل هجومي لإنبي أمام الزمالك - بوابة الشروقأعلن تامر مصطفى، مدرب فريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

عواد حارسًا وشيكابالا وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام إنبيأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصريالموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

علي ماهر يعتذر لجماهير المصري بعد خسارة بيراميدزتوجه علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، اقرأ أكثر ⮕