ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأهلى

للمحترفين، بعد فوزه الثمين على نظيره فريق الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من المسابقة فى الموسم الحالي 2023 - 2024.

ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقا بفارق 5 نقاط، عن فريق التعاون الوصيف، برصيد 24 نقطة، بعد تعادله مع فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بنتيجة 1 - 1.

وحل فريق الفتح فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بعد تغلبه على فريق الرائد، بهدفين مقابل هدف، ثم النصر فى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلى بنفس الرصيد. وتختتم منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة، اليوم السبت، بثلاث مواجهات، أبرزها مواجهة النصر مع مضيفه فريق الفيحاء، وأبها يستضيف الشباب. المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

youm7 »

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأهلي في الديربييقدم موقع قناة صدى البلد ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأهلي في الديربي ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة. ترتيب الدور اقرأ أكثر ⮕

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك وفوز بيراميدزيقدم موقع قناة «صدى البلد» ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المصري، بثلاث أهداف دون رد ، وفوز إنبي على الزمالك ، بهدفين مقاب اقرأ أكثر ⮕

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام أهلي جدةأعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري السعودي. اقرأ أكثر ⮕

الدوري السعودي.. فوز طارق حامد وتعادل محمد شريفالدوري السعودي فوز طارق حامد وتعادل محمد شريف | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز توتنهام على كريستال بالاسنجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد الأهلي فى الدوري السعوديفاز فريق الهلال السعودى على نظيره أهلى جدة، بنتيجة 2-1، في كلاسيكو السعودية الذى أقيم بينهما مساء الجمعة، على ملعب 'الملك فهد الدولي'، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي.. اقرأ أكثر ⮕