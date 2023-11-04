ترتيب الدوري المصري: بيراميدز في الصدارة

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة ويليه مودرن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن زد اف سي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد ثم الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.3- زد اف سي .. 12 نقطة7- الزمالك .. 8 نقاط11- سيراميكا كليوباترا .. 7 نقاط «مباراة مؤجلة»

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YOUM7: جدول ترتيب دورى Nile بعد خسارة الزمالك وبيراميدزتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز 'دورى Nile' عقب إقامة اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من عمر المسابقة..

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YOUM7: جدول ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يغرد فى الصدارةعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، بعد فوزه الثمين على مضيفه فريق الفتح بثنائية نظيفة.

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AKHBARELYOM: ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك وبيراميدزتقدم بوابة أخبار اليوم لمتابعيها جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 بعد انتهاء مباريات اليوم في انطلاقه الجولة السادسة من عمر المسابقة.

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MASRAWY: الزمالك يواصل السقوط بهزيمة جديدة من زد في الدوري المصريالزمالك يواصل السقوط بهزيمة جديدة من زد في الدوري المصري | مصراوى

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MOBTADA: اللقاء الأول.. طارق مصطفى يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدييستعد نادي البنك الأهلي لخوض مواجهة المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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SHOROUK_NEWS: جيرونا يحقق فوزا مثيرا على أوساسونا ويتصدر الدوري الإسبانياعتلى جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني

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