ترتيب الفرق في دوري كرة القدم

برصيد 13 نقطة بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 4-11-2023 وجاء فيوتشر في المركز الثانى برصيد 12 نقطة وحل زد ثالثاً بذات الرصيد من النقاط. وجاء الاتحاد السكندرى رابعاً برصيد 11 نقطة والأهلى في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، والمصرى في المركز السادس بذات الرصيد والزمالك سابعا بـ8 نقاط

:

جريدة الفجر: جدول مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 بالدوري المصريعشاق كرة القدم في مصر على موعد مع جولة جديدة من الإثارة والتشويق في الدوري المصري الممتاز، حيث تُقام اليوم مباريات هامة قد تكون حاسمة في مشوار الفرق نحو القمة أو البقاء.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: موعد مباراة النصر أمام الخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلةيترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

YOUM7: حملة موطن تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالشرقية لتأييد ترشح الرئيس السيسىنظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمراً شعبياً حاشدا بمحافظة الشرقية، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي ضم ضمن فعالياته نهائي دورى كرة القدم

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

YOUM7: حملة مواطن تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالشرقية لتأييد ترشح الرئيس السيسىنظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمراً شعبياً حاشدا بمحافظة الشرقية، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي ضم ضمن فعالياته نهائي دورى كرة القدم

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

SHOROUK_NEWS: ليفركوزن يعبر هوفنهايم ويبتعد بصدارة البوندسليجاابتعد باير ليفركوزن بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: مباريات الدوري المصري اليوم.. ترددات وإلتحامات ومباريات خارج الحسابات إليكم أبرز النتائجانتهت مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شاهدت العديد من النتائج بفوز بعض الفرق بجانب تلقي البعض هزائم، في دوري نايل.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »