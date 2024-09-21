ترامب يخطط لزيارة مدينة سبرينجفيلد وسط مخاوف من تصريحاته المثيرة للجدل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يشعر سكان مدينة سبرينجفيلد في ولاية أوهايو الأمريكية بالقلق إزاء زيارة محتملة للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قريبًا، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أصر خلالها على أن المهاجرين الهايتيين يأكلون حيوانات جيرانهم الأليفة، بحسب صحيفة"نيويورك تايمز".

وأعرب عمدة المدينة، خلال مؤتمر صحفي، عن أمله في أن يغير ترامب رأيه، مشيراً إلى أن القيام بذلك"سينقل رسالة سلام مهمة إلى سبرينجفيلد"، فيما حذر ديواين من أنه في حال استمر المرشح الجمهوري في تقديم ادعاءات لا أساس لها حول السكان الهايتيين في أوهايو، فإنه سيتصدى له، لكنه أضاف أن"ليس من حقه أن يثنيه عن زيارة الولاية".

بدوره، قال ريجينالد سيلينسيو ، وهو مهاجر من هايتي وراعي الكنيسة الإنجيلية في سبرينجفيلد، إن"الرئيس السابق حر في اتخاذ قراره بشأن الزيارة"، لكنه أشار إلى أن المجتمع الهايتي تكبد تكاليف كبيرة بسبب التهديدات التي نتجت عن ادعاءاته، وأضاف:"نحن خائفون من الخروج، لقد تلقينا الكثير من التهديدات الجسدية واللفظية".

دونالد ترامب سبرينجفيلد مهاجرين هايتيين أوهايو الولايات المتحدة

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