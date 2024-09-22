ترامب يرفض مناظرة ثانية مع هاريس قبل الانتخابات

الدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لرشقات صاروخية أطلقها حزب الله نقل الفنانة آثار الحكيم إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحيةالحالة الصحية في أسوان .. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسبابرفض المرشح الجمهوري للرئاسة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، طرح منافسته الديموقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر، موضحا أن"الأوان قد فات وبدأ التصويت".

وأوضح ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، قائلا:"لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة. وتحدّت هاريس السبت منافسها الجمهوري، بدعوته إلى مناظرة جديدة على شبكة سي إن إن في 23 أكتوبر، أي قبل أيام من الانتخابات المقرّرة في الخامس من نوفمبر.

ووفق غالبية الآراء، هيمنت هاريس على المناظرة السابقة التي جرت في العاشر من سبتمبر، عبر التركيز على المواضيع التي قد تمس أكثر من غيرها غرور ترامب، مثل تلك التي تتعلق بسخط حلفائه السياسيين السابقين عليه، وسمعته على المستوى الدولي. غير أن ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنه"الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيين اللذين ادارا المناظرة على شبكة"إيه بي سي".ووفق شبكة"إيه بي سي"، فقد تم فتح مراكز الاقتراع المبكر في جميع أنحاء ولاية فرجينيا لتكون بذلك أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبيها، حيث من المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى 2 نوفمبر.

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