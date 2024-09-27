ترامب سيقابل زيلينسكي يوم الجمعة في برج ترامب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ، أنه سيلتقي بزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة في برج ترامب بمدينة نيويورك.

ترامب، الذي يخطط للاجتماع في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت نيويورك، أبدى سخرية من تصريحات زيلينسكي التي اتهمه فيها بعدم فهم الصراع في أوكرانيا، قائلًا إنه يجب عليه إلغاء الاجتماع على الفور. وقد بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة بجولة في مصنع إنتاج الذخيرة بولاية بنسلفانيا، حيث طلب المزيد من القذائف لدعم القوات الأوكرانية، مما أثار جدلًا بين بعض أعضاء الكونغرس الذين دعوا لإجراء تحقيق بشأن الزيارة، معتبرين أنها قد تتضمن انتهاكات قانونية.

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