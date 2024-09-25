تراجع أسعار النفط مع اتفاق على محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي

كيف يغير إدخال صواريخ فادي 3 معادلة الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟الدور على مصر بعد غزة؟.. عمرو أديب: تتشل إيدك .. خايف بعد 30 سنة أقول لفظ صعبوزير الخارجية يوضح الموقف من سد النهضة: لن نفرط في قطرة واحدة من مياه النيلتراجعت أسعار ال نفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، مع اتفاق الفرقاء في ليبيا على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي، وهي خطوة أولى يمكن أن تفتح الباب أمام استئناف إنتاج وتصدير ال نفط الليبي الذي توقف منذ أسابيع بسبب أزمة المصرف المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بأقل من 70 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 7ر1%، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى حوالي 73 دولارا للبرميل.وقال فؤاد رزق زادة المحلل في موقع سيتي إندكس أند فوركس دوت كوم إن تراجع سعر النفط اليوم يشير إلى استمرار المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، رغم المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تنتج نحو ثلث الإمدادات العالمية من النفط.

وفي الولايات المتحدة أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 سبتمبر الحالي بواقع 5ر4 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 6ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بواقع 2ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 12 و33 دقيقة ظهرا بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر2% إلى 69ر69 دولارا للبرميل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. كما تراجع سعر خام برنت بنسبة 3ر2% إلى 45ر73 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

نفط أسعار ليبيا مصارف الشرق الأوسط

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