تراجع أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

سجّل سعر الذهب عيار 21 ( الأوسع انتشارًا واقبالا بين المصريين ) حوالي 2,530 جنيهًا للبيع و 2,560 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 2,169 جنيهًا للبيع و 2,194 جنيهًا للشراء.ووصل سعر الجنيه الذهب و الذي يزن حوالي ( 8 جرامات من الذهب ) الي حوالي 20,240 جنيها للبيع و 20,480 جنيها للشراء.

و سجلت سعر الأونصة ( و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ) حوالي 89,923 جنيها للبيع 90,990 جنيها للشراء.و بالنسبة لاحتساب المصنعية علي الذهب، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن"31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. وفي البورصات العالمية للذهب، تواصل عقود الذهب الفورية الهبوط في الوقت الحالي قبل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث انهارت اسعار أوقية الذهب بأكثر من 9 دولارات عند 1975 دولارا.

