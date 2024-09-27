تراجع أسعار النفط للمرة الثالثة على التوالي

9/27/2024 5:15:55 AMشهد اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، تراجع أسعار ال نفط وذلك لليوم الثالث على التوالي، وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإمدادات من ليبيا ومجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا من مصدري ال نفط .

وقال محللون في إف.جي.إي إنرجي للعملاء أمس الخميس:"كانت ليبيا وأوبك+ من العناصر ذات القيمة الكبيرة على رادار الأسواق هذا الأسبوع". وقال دانييل هاينز المحلل لدى بنك"إيه إن زد" إن الاتفاق قد يؤدي إلى عودة أكثر من 500 ألف برميل يوميا من الإمدادات الليبية إلى الأسواق.

نفط أسعار برنت تكساس الوسيط أوبك+ ليبيا

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