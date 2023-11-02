HEAD TOPICS

تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023.. 1117 جنيها للطن

ElwatanNews1 min.

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023 في المصانع والشركات، التي شهدت تراجعًا كبيرًا بلغت قيمته نحو 1117 جنيهًا بحسب بوابة الأسعار

أخبار مصدر

ELWATANNEWS

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه. سجل سعر حديد بشاي اليوم الخميس 2-11-2023، نحو 39 ألفًا و200 جنيه. «القاهرة الإخبارية»: اليابان تواصل جهودها لتهدئة الأوضاع في غزةطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

مصر عناوين

اكتب تعليق

Thank you for your comment.
Please try again later.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023 ببداية التعاملات عقب الانخفاض الكبير في الأسعار أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذ
مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 2-11-2023أوضحت الهيئة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 2-11-2023 لتيسير السفر على المواطنين
مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: انخفاض جديد بشأن أسعار الدواجن.. ومفاجأة في ثمن البيض الآنانخفضت أسعار الدواجن اليوم الابعاء 1-11-2023، في المزارع والأسواق، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجع
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: الذهب يسجل خسارة كبيرة في نهاية التعاملات المسائيةتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء1-11-2023 في محلات الصاغة،وسجل سعر جرام الذهب اليوم 1-11-2023 نحو 2545 جنيها للشراء، بينما سجل 2525 جنيها للبيع
مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2-11-2023يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلةتقام اليوم الخميس 2-11-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراة الدحيل والريان في الجولة الثامنة من الدوري القطري، ولقاء ساسولو وسبيزيا في الدور الثاني من بطولة كأس إيطاليا.
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕