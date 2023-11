تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023.. 1117 جنيها للطن

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه. سجل سعر حديد بشاي اليوم الخميس 2-11-2023، نحو 39 ألفًا و200 جنيه. «القاهرة الإخبارية»: اليابان تواصل جهودها لتهدئة الأوضاع في غزةطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ELWATANNEWS: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023 ببداية التعاملات عقب الانخفاض الكبير في الأسعار أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذ

ELWATANNEWS: مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 2-11-2023أوضحت الهيئة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 2-11-2023 لتيسير السفر على المواطنين

ELBALADOFFICIAL: انخفاض جديد بشأن أسعار الدواجن.. ومفاجأة في ثمن البيض الآنانخفضت أسعار الدواجن اليوم الابعاء 1-11-2023، في المزارع والأسواق، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجع

ELWATANNEWS: الذهب يسجل خسارة كبيرة في نهاية التعاملات المسائيةتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء1-11-2023 في محلات الصاغة،وسجل سعر جرام الذهب اليوم 1-11-2023 نحو 2545 جنيها للشراء، بينما سجل 2525 جنيها للبيع

ELBALADOFFICIAL: تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2-11-2023يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال

YOUM7: مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلةتقام اليوم الخميس 2-11-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراة الدحيل والريان في الجولة الثامنة من الدوري القطري، ولقاء ساسولو وسبيزيا في الدور الثاني من بطولة كأس إيطاليا.

