تراجع أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق

تشهد أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا يرجع سببه إلى قلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء في ظل وفرة المعروض داخل الأسواق المصرية، ومن ضمن الأنواع التي تراجعت اليوم السمك البلطي إذ هبط بقيمة بلغت 5 جنيهات فيما انخفض الجمبري 3 جنيهات، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء.أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023- كما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و190 جنيها. - بينما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.

تشهد أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا يرجع سببه إلى قلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء في ظل وفرة المعروض داخل الأسواق المصرية، ومن ضمن الأنواع التي تراجعت اليوم السمك البلطي إذ هبط بقيمة بلغت 5 جنيهات فيما انخفض الجمبري 3 جنيهات، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء.أسعار السمك اليوم الاثنين 30-10-2023- كما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و190 جنيها. - بينما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها. - وعن سعر السبيط اليوم يتراوح ما بين 200 و250 جنيهًا. - كما يتراوح سعر المرجان ما بين 50 و70 جنيها. أسعار سمك البورى

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أسعار البيض في المحلات اليوم الاثنين 30-10-2023يتابع المواطنون أسعار البيض اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق والمحلات، تزامنا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت الأس اقرأ أكثر ⮕

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