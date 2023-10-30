تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2570 جنيهًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وقال فادى كامل عضو شعبة الذهب والفضة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام التعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2570 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 1995 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2203 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1714 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20560 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت ارتفاعًا بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 2430 جنيهًا، ولامس المستوى السعري 2650 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2580 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 1981 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2006 دولارات. headtopics.com

أوضح، كامل، أن البيانات الاقتصادية القوية حول أوضاع الاقتصادي الأمريكي، تعد آلية تحفيزية للفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، على الرغم من محاوف تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط".

أضاف، أن سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب المحلية، ما يفسر حالة التقلبات التي شهدتها الأسعار مؤخرًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي لنحو 49 جنيهًا ثم تراجعها مرة أخرى، متأثرًا بقرار البنك المركزي في فتح حدود استخدام البطاقة الائتمانية لأي عميل بدون تقديم مستندات. headtopics.com

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