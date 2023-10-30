تذبذب في أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات المحلية مع تجاوز سعر الأوقية عالميا 2000 دولار

وشهدت اسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات تذبذبات بين الصعود والهبوط لتستقر عند المستويات التالية:سعر الذهب عيار 22 في مصر الان: سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 2697جنيها للجرام.سعر الذهب عيار 18 في مصر الان: سجل سعر الذهب عيار18 نحو 2207 جنيها للجرام.سعر الذهب الجنيه الذهب في مصر الان: سجل سعر الذهب الجنيه الذهب نحو 20600 جنيها بنخفاض 80 جنيها عن التعاملات الصباحية.

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أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرتغيرات مستمرة خلال تعاملاتاليوم، كما شهد السعر العالمي استقرار فوق المستوي 2000 دولار للأونصة، وفيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي، في حين يشهد السعر العالمي استقرارا فوق المستوي 2000 دولار للأونصة.. اقرأ أكثر ⮕

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملاتسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر.. تعرف على التفاصيلسجلت اسعار سبائك الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا نتيجة تراجع اسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات اقرأ أكثر ⮕

مسجلا 2570 جنيها للجرام.. عودة أسعار الذهب للارتفاععادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بدعم من تخطي سعر الأونصة العالمية للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدت الأسواق يوم الخميس الماضي. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد.. عيار 21 بـ2570 جنيهاتواصل اسعار الذهب اليوم الاحد في ختام التعاملات استقراراها التي عليه منذ ان تراجعت منتصف التعاملات وذلك بالنسبة ليعار 21 الاكثر مبيعاً اقرأ أكثر ⮕