تدشين مراكز البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية

وأضاف الصبروط أن وزارة الشباب والرياضة وفرت الملاعب والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب، كما أن عدد المراكز التي يتم بها تدريب البراعم يصل إلى 11 مركز شباب على مستوى المحافظة، وعدد اللاعبين المشاركين 147 من البراعم.

