تدشين أول مركز أبحاث طب الأسنان بالصعيد بسوهاج

، أن مديرية ال صحة بسوهاج بصدد البدء فى تدشين مركز أبحاث طب الأسنان ليصبح أول مركز لأبحاث طب الأسنان بالصعيد، وذلك فى إطار الحرص على تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ال صحة والسكان ومعالى اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأوضح أنه سوف يقدم العديد من الخدمات العلاجية فى طب جراحة الفم والأسنان من " علاج تحفظي، تركيبات صناعية، زراعة أسنان، وحدة عمليات لجراحة الوجه والفكين، جميع أنواع الأشعة المتخصصة، معامل لتصنيع الأسنان " وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال جراحة الفم والأسنانوأضاف دويدار أنه فور تشغيل المركز سيكون بمثابة خطوة هامة فى مجال طب الأسنان الحديث، حيث يهدف إلى مواكبة الأطباء للتطور السريع فى تقنيات علاج الأسنان بأحدث الأساليب العلمية إلى جانب نشر الوعى بأحدث طرق العلاج وذلك من أجل رفع...

مركز أبحاث، طب الأسنان، سوهاج، الصعيد، تطوير الخدم

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