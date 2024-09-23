تدشين مشروع قومي لدوري مصر للناشئين

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي: تفحم ديكورات مسلسلات حق عرب وجودر وجعفر العمدةهدايت تيمور: تخصيص إحدى جوائز مسابقة هيكل للصحفيين الفلسطينيين لدورهم البطولي في حرب غزةتعليم الفيوم: واقعة ضبط مدير مدرسة في وضع مخل مع عاملة قيد التحقيقاتأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مساء اليوم الإثنين، بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي وبرعاية الشركة المتحدة لل رياضة تدشين مشروع قومي بتنظيم بطولة جديدة تحمل اسم دوري مصر للناشئين.

كما تساهم في رفع مستوى اللعبة بشكل عام من خلال رؤية جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الناشئة في مجال كرة القدم، فضلا عن تعزيز خطة الدولة للارتقاء بالكـرة المصريـة وزيادة أعداد المصريين المحترفين داخليا وخارجيا بالدوريات الأوروبية. المشروع القومي الطموح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها إشراك الأكاديميات في دوري الناشئين والقطاعات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم من خلال العمل على زيادة أعداد اللاعبين في الأكاديميات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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