تداول 9 آلاف طن و534 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2235 طن بضائع و208 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور ، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر مساء أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 461 شاحنة و 737 سيارة ، وشملت حركة...

