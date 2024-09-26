تخفيف الغارات الإسرائيلية على لبنان وسط مفاوضات لوقف إطلاق النار

أكدت مصر أنها ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. إسرائيل : عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت تأتي رداً على إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب

وقال المكتب في بيانه،"يتم التداول بخبر مفاده أن دولة الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين".

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