تخطوا 8000 شهيد.. الصحة الفلسطينية تعلن عدد ضحايا غزة في القصف الإسرائيلي

انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعة وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين"وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة"أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

MOBTADA: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 8796 شهيداأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيدا.

