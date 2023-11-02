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تخطوا 8000 شهيد.. الصحة الفلسطينية تعلن عدد ضحايا غزة في القصف الإسرائيلي

ElBaladOfficial1 min.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8796 قتيلا و22219 مصابا.

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انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعة وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين"وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة"أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

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