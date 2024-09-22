تخطط إسرائيل لزيادة هجماتها على حزب الله

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت هيئة البث ال إسرائيل ية، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش ال إسرائيل ي يخطط لزيادة وتيرة هجمات ه على حزب الله ال لبنان ي، مستفيدًا من خطط عسكرية معدة مسبقا.

وتم التأكيد على هذه المعلومات من خلال بث مباشر لقناة القاهرة الإخبارية، التي أفادت بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكد التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بكل بنوده، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف مع الحق في مواجهة ما وصفه بـ"انتهاك صارخ للمواثيق الدولية" باستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت اجتماعًا لقيادات مهمة في حزب الله، وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن"نجاح عملية الاغتيال سيكون زلزالًا لحزب الله".

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