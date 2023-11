تخاريف.. طبيب يكشف عن أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات ويعتقدون أنها صحيحة

ونشر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك" عدد من النقاط والعادات وأطلق عليها تخاريف طبية حذر منها الأمهات والآباء الذين يقعون فيها. وكتب عبر صفحته هناك تخاريف غير طبية خطيرة يعتقد الكثيرون أنها صحيحة وقد تؤدي إلى مشاكل صحية لهم ولأطفالهم وقال من هذه التخاريف:-- اللبن مع السمك يسمم و الدوا فى اللبن يسبب الوفاة.- الطفل إذا لم يأكل قبل 3 شهور هيكره الأكل لكنه في الحقيقة سيكره نفسه.- إنك تعطي كالسيوم بدل فتامين د لأن اللبن به كالسيوم والزيادة بتترسب فى الكلى وليس صحيحا انها تساعد علي ظهور الأسنان مبكرا.- الطفل اللي عنده اسهال ميرضعش ومياكلش علشان الإسهال يقف كده عمره هو اللى حيقف، عوضى بسوايل كتير و اكل مش سفن اب واستسهال.

- اللبن مش بينزل قبل ٣ أيام فيتم إعطاء الطفل لبن صناعي وماء بسكر.. مش ناقص غير انك تعمليله كوباية شاى.إذا مرت عليكي امرأة ترتدي سلسلة او زوجها مزعلها لبنك ينشف ...كلام ليس له معني ولا تفسير لان اللبن بيتم افرازهة عن طريق هرمون فى المخ ويجب ان يكون لديكي ثقة فى نفسك لأن حالتك النفسية هنا هى الأساس.

-اللبن الصناعي يتناوله الطفل قبل سنة لكن البقرى بعد عام الاتنين واحد لبن و بقرى زى بالظبط كلمة سنة وعام.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: عيد الأمعيد الأم، الأم، الأمهات، تكريم الأمهات، الأمومة والطفولة، الاحتفال بعيد الأم، هدايا عيد الأم محتوى شامل عن أفكار وهدايا ومسابقات للاحتفال بعيد الأم

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: تتضمن 4 بنود.. هنية يكشف عن تصور حماس بشأن الحرب على غزةهنية يكشف عن تصور حماس بشأن الحرب على غزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: رئيس الوزراء يكشف عن مخطط إعادة ترتيب الشرق الأوسط الذي أجهضته القاهرةرئيس الوزراء يكشف عن مخطط إعادة ترتيب الشرق الأوسط الذي أجهضته القاهرة..

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الاحتلال يكشف عن سبب استهدافه مخيم جباليا المكتظ بالسكانالاحتلال يكشف عن سبب استهدافه مخيم جباليا المكتظ بالسكان | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الاحتلال يكشف عن سبب استهدافه مخيم جباليا المكتظ بالسكانالاحتلال يكشف عن سبب استهدافه مخيم جباليا المكتظ بالسكان | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الاحتلال يكشف عن سبب استهدافه مخيم جباليا المكتظ بالسكانالاحتلال يكشف عن سبب استهدافه مخيم جباليا المكتظ بالسكان | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕