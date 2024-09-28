تحول الملل إلى شغف: طرق لجعل الأطفال يحبون الدراسة

لل أطفال ، أن هناك الكثير من ال حيل التي تجعلك تحول الشعور بال ملل لدى أطفال ك من المذاكرة والكتب إلى شغف ورغبة في التعلم أكثر، هو من بين هذه ال حيل النفسية:كلما ضربت الأمثلة الحية لطفلك كان أفضل من قراءة كتب المذاكرة وحل الواجب، ففي مواد العلوم ومواد الطبيعة على سبيل المثال يمكنك إستخدام الحيوانات أو النباتات البسيطة التي تمكنه من فهم المادة بسهولة.

الملل هو سبب تسرب شعور عدم الرغبة في المذاكرة أو حل الواجب، إذا كسرت هذا الملل لطفلك بأشياء غير نمطية كلما زاد رغبته في المذاكرة، مثل تغيير أسلوب المذاكرة من يوم إلى آخر بشكل جديد بالاستماع ومر بالتلقين ومرة بالغناء وغيرها من الطرق.

تعليم أطفال ملل دراسة حيل

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