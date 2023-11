تحليل: دراما المساعدات الإسرائيلية هي أحدث فشل للحكم الأمريكي

3 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل مع تخفيضات مساوية من ميزانية دائرة الإيرادات الداخلية، ويحظى هذا بشعبية لدى المحافظين ولكنه يعني أن العديد من الديمقراطيين سيصوتون ضد ما يعتبرونه حيلة سياسية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: الرئيس الأمريكى والعاهل الأردنى يبحثان التطورات فى غزةناقش الرئيس الأمريكى جو بايدن والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أحدث التطورات في غزة والتزامهم المشترك بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة للمدنيين فى غزة واستئناف الخدمات الأساسية.

ALBAWABANEWS: الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني يبحثان أحدث التطورات في غزةناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أحدث التطورات في غزة والتزامهم المشترك بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة للمدنيين في غزة واستئناف الخدمات الأساسية.

SHOROUK_NEWS: وزير الدفاع الأمريكي يطلب من نظيره الإسرائيلي إدخال المساعدات لقطاع غزة دون قيودوزير الدفاع الأمريكي يطلب من نظيره الإسرائيلي إدخال المساعدات لقطاع غزة دون قيود

BALADTV: 3 مقترحات خطيرة.. أحمد موسى يكشف مخطط أمريكا حول غزة.. فيديوكشف الإعلامي أحمد موسى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتفاصيل المخطط الأمريكي لحماية المصالح الإسرائيلية.

ELWATANNEWS: السفير حسين هريدي: أمريكا وإسرائيل تخططان لتغيير خريطة الشرق الأوسطقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّه عند تحليل الموقف الأمريكي الحالي يجب التركيز على الذي تعده واشنطن مع إسرائيل للشرق الأوسط القادم، أي بعد

جريدة الفجر: عاجل.. بايدن يعلن دخول مساعدات جديدة إلى غزة ويؤكد: لم أنته من الضغط للحصول على المزيدأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، دخول أمس الثلاثاء، عدد كبير من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية المتواجدة في معبر رفح بشمال سيناء إلى غزة.

