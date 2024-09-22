تحليل دهون الدم: نظام إنذار مبكر لأمراض خطيرة

أفاد باحثون في كلية كينجز لندن أن تحليل الدهون في الدم باستخدام الآلات يمكن أن يعطي تحذيراً من مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد والقلب، حيث يمكن لهذا الاختبار أن يكون بمثابة نظام إنذار مبكر للأمراض التي قد تهدد الحياة.

ويتم ذلك من خلال دراسة كيفية تغيير جزيئات الدهون في الجسم، فقد نتمكن حتى من منع الأمراض الأيضية مثل مرض السكري تمامًا.

أمراض خطيرة، مرض السكري، أمراض الكبد، أمراض القلب،

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