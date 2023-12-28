تحقيق استقصائي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين

أجرى "اليوم السابع" تحقيقا استقصائيا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لتوثيق شهادات رسمية من قطاع غزة وصور حصرية لجريمة الاحتلال فيالذين تحتجزهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم وترفض الكشف عن هويتهم، فضلا عن وجود جثامين تم انتزاع منها الجلود والأعضاء البشرية بحسب الصور التي حصل عليها "اليوم السابع"





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