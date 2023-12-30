وسائل إعلام عربية وأجنبية تبرز تحقيق اليوم السابع حول سرقة إسرائيل أعضاء جثامين الشهداء بغزة.. وحركات فلسطينية تندد وتكشف انتهاكات الاحتلال.. الشعبية لتحرير فلسطين: جريء ويكشف جرائم تل أبيب.





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