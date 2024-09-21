تحقيق تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان إلى متاهة شركات وأفراد مشبوهين

انطلاق العام الدراسي الجديد.. جولات ميدانية لقيادات وزارة التربية والتعليمالقضية أمام النائب العام.. ماذا قالت وزارة الداخلية عن قضية صلاح التيجانيذكرت صحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن التحقيق في تفجير أجهزة اللاسلكي ب لبنان قاد إلى متاهة من شركات وأفراد مشبوهين في آسيا وأوروبا".

جاء ذلك في كلمات ألقاها مندوبو الدول الأعضاء خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك بطلب من الجزائر، لبحث التطورات الأخيرة في لبنان. من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في ذات الجلسة عن الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر في لبنان على المدنيين عندما انفجرت أجهزة نداء وأجهزة اتصالات لاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وكان حزب الله اللبناني، قد نعى قائدين عسكريين و14 مقاتلا قضوا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية أمس الجمعة.

لبنان تفجير أجهزة لاسلكية شركات مشبوهة مجلس الأمن الدولي تصعيد

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