تحفيز جوي ورحلات تعريفية.. دعم غير مسبوق لتنشيط السياحة في الموسم الشتوي

حملات تعريفية وحوافز في مجال الطيران وإضافة منشآت جديدة كالمتاحف، أهم خطوات الدولة المصرية لتنشيط قطاع السياحة في الموسم الشتوي، لتعود إلى عصرها الذهبي وتحقيق الهدف المرجو والوصول إلى 30 مليار دولار إيرادات سنويًا.
وحرص الوزير خلال اللقاء على استعراض سياسيات الوزارة لتطوير صناعة السياحة في مصر وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري. وأكد الوزير على أهمية السوق الإيطالي باعتباره من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، مستعرضاً أبرز مؤشرات هذه الحركة، ومتطلعاً لمزيد من التدفق السياحي من إيطاليا إلى مصر.
إلى وكالات السياحة والسفر بالخارج والتي تضمنت رسالة ترحيب وطمآنة واضحة للسائحين، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات الحية التي يعبر فيها السائحين المتواجدين حاليا بمصر عن استمتاعهم بالمنتج السياحي المصري سواء كانوا من سائحي الترفيه المتواجدين في المدن الساحلية أو مرتادي وجهات السياحة الأثرية والثقافية بمصر. headtopics.com
وتناول الاجتماع الحالة الراهنة وتأثيرها على الأعداد الوافدة؛ حيث قدم رئيس غرفة الفنادق تقريرًا بنسب الإشغال الحالية بمختلف المقاصد السياحية والتي جاءت في إطار المعدلات المتوقعة.بدأ الموسم السياحي الشتوي، مع تصاعد كبير في الأحداث السياسية على الساحة الدولية، ولأن مثل تلك الأحداث تؤثر في حركة السياحة الوافدة لمصر، قررت وزارة السياحة والآثار إجراء عدة خطوات للتأكيد على حالة الأمن والأمان التي تعيشها مصر.