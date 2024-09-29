تحسينات أمنية وخصوصية لـ Microsoft Copilot + AI في Windows 11

لأجهزة الكمبيوتر Copilot + AI مدانة بالسرعة والتدمير، على الرغم من أن المقصود منه هو السماح لك بالعثور على أى شىء قمت به علىالخاص بك، إلا أنه يتضمن أيضًا التقاط لقطات شاشة ثابتة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وقد لاحظ النقاد أن المعلومات لم يتم تخزينها بشكل آمن.

وانتهى الأمر بشركة Microsoft إلى تأخير طرحها لمختبري الإصدار التجريبي من Windows Insider، وفى يونيو أعلنت عن إجراءات أمنية أكثر صرامة، فهي تجعل خيار Recall اختياريًا وافتراضيًا، وسوف يتطلب مصادقة Windows Hello البيومترية، وسوف يقوم بتشفير قاعدة بيانات لقطة الشاشة. واليوم، قبل الإطلاق الوشيك لنظام التشغيل Windows 11 الرئيسي التالي في نوفمبر، قدمت Microsoft مزيدًا من التفاصيل حول إجراءات الأمان والخصوصية الخاصة بشركة Recall، وتقول الشركة إن لقطات Recall والبيانات ذات الصلة ستتم حمايتها بواسطة VBS Enclaves، والتي تصفها بأنها "بيئة تنفيذ موثوقة قائمة على البرامج داخل تطبيق مضيف .

وكتب ديفيد ويستون، نائب رئيس نظام التشغيل وأمن المؤسسات في Microsoft، في منشور بالمدونة اليوم: "يحمى برنامج Recall أيضًا من البرامج الضارة من خلال إجراءات تحديد المعدل ومكافحة الاختراق ، ويدعم الاستدعاء حاليًا رمز PIN كطريقة احتياطية فقط بعد تكوين الاستدعاء، وذلك لتجنب فقدان البيانات فى حالة تلف أحد أجهزة الاستشعار الآمنة.

وعندما يتعلق الأمر بضوابط الخصوصية، يؤكد ويستون مجددًا أنك "أنت المسيطر دائمًا ، وافتراضيًا، ولن يقوم Recall بحفظ بيانات التصفح الخاصة عبر المتصفحات المدعومة مثل Edge وChrome وFirefox ، وستحتوي الميزة أيضًا على تصفية المحتوى الحساس افتراضيًا لمنع تخزين أشياء مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.مصر تدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو عاصمة الصومالدار الإفتاء توضح ما الشائعات؟ وما خطورتها؟ وما الأسباب والعوامل المساهمة فى سرعة انتشارها؟.. وتوضح إجراءات الشريعة الإسلامية للتصدى للشائعات..

Windows 11 Copilot + AI Recall أمان خصوصية تشفير Microsoft

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