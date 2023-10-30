تحرير 2212 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية

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خلال 24 ساعة.. تحرير 2212 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونيقامت الحملات المروية، بتحرير 2212 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

تحرير 2212 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعةسحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2212 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة. اقرأ أكثر ⮕

تحرير 2066 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونيقامت الحملات المروية، بتحرير 2066 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

التضامن تواصل حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقةحملة هنوصلك&160;لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية اقرأ أكثر ⮕

وزير التعليم يوجه بتعريف الطلاب المواد التعليمية على موقع الوزارة للاستفادة منهاأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، على أنه تم اختيار أفضل المعلمين لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات التعليمية على مستوى الجمهورية.. اقرأ أكثر ⮕

تحرير 231 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعةتحرير 231 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعةتحرير 231 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة اقرأ أكثر ⮕