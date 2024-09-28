تحذير صهيوني لسكان لبنان من الاقتراب من ممتلكات حزب الله

مصدر حكومي: قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يمكن المواطن من البناء على الأرض التي تصل واجهتها لأقل من 9 أمتارهاشم صفي الدين.. شخصية جديدة تبرز كخليفة محتمل في حزب الله بعد اغتيال حسن نصر اللهقبل ختام حفلها بقصر عابدين..

يُشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد أطلق سلسلة تحذيرات لمواطني عدة مناطق بجنوب لبنان أمس الجمعة، ودعاهم فيها لإخلائها على الفور، لكن سرعان ما شن غارات عنيفة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ حرب يوليو 2006. وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

لبنان حزب الله إسرائيل تحذير أفيخاي أدرعي

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