تحذير للحكومة من تضارب القوانين.. طلب برلماني باستقلالية 'القومي للطفولة والأمومة'

كتب- نشأت علي: قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمعروض على الجلسة العامة اليوم الإثنين، يمثل أهمية كبيرة، مطالبًا الحكومة بالتوضيح في ما يتعلق بإعلانها مؤخرًا عن مشروع قانون مماثل وإجراء تعيينات في المجلس الحالي، قائلًا: أتمنى من الحكومة التوضيح؛ حتى لا يحدث تضارب في ما يقوم به مجلس النواب من دور في مناقشة وإقرار ذلك القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والنائبة أمل زكريا. وقال أبو العلا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أفردت بابًا كاملًا لقانون الطفل، كما أثارت نقطة الاستقلالية التامة للمجلس، مشيرًا إلى الأهمية الدستورية لذلك القانون، وأنه ينظر باعتباره قانونًا مهمًّا للطفل والمجتمع، وهو ما يتطلب أن يكون ذلك المجلس فعالًا في دوره.

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