تحذير من اغتيال نصر الله قبل ستة أيام من الحادثة

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وفي لقاء تلفزيوني مع قناة"الجزيرة مباشر" بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، أعرب عن مخاوفه من تصعيد إسرائيلي خطير مستغلا الوضع الراهن للإدارة الأمريكية، قائلا:"أنا أتخوف من تصعيد إسرائيلي كبير جدًا، نتنياهو يريد أن يستغل فرصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ليس لديه القدرة على فعل أي شيء". وأشار إلى سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوز"زميله وصديقه دونالد ترامب" في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وكشف عن تلقيه اتصالا هاتفيا من صحفي بارز في إحدى الصحف الأمريكية قبل أربع ساعات من تصريحه التلفزيوني، قائلا:"اتصل بي أحد الصحفيين منذ 4 ساعات من إحدى أهم الصحف الأمريكية، وقال إنهم يحاولون ، يبدو أن المحررين يتوقعون اغتيال إسرائيل للسيد حسن نصر الله، أتمنى وأطلب وأصلي ألا يكون هذا الخبر صحيحا". وختم بتحذير من أن تداول فكرة نعي نصر الله داخل الصحف الأمريكية يعني تخطيط إسرائيل لعملية الاغتيال، معقبا:"عندما تتوقع بعض الصحف الأمريكية الهامة، وتحاول تحديد نعي السيد حسن نصر الله؛ فهذا يعني بالفعل أن إسرائيل مستعدة للتصعيد ضد لبنان".المخرج خالد يوسف يوجه رسالة للشامتين العرب في اغتيال حسن نصر الله

حسن نصر الله اغتيال إسرائيل بنيامين نتنياهو الانتخابات الأمريكية

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