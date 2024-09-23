تحديد بطل السوبر الأفريقي في المملكة أرينا بالرياض الجمعة المقبل

والزمالك الجمعة المقبل بالسعودية، لتحديد بطل السوبر من الفريقين، سواء الأبيض أو الأحمر، وتقام ال مباراة على ملعب المملكة أرينا ب الرياض . ملعب المملكة أرينا هو ملعب نادى الهلال السعودى، تم تصميمه مُغلقاً من جميع الاتجاهات، ويتخذ موقعاً مميزاً فى العاصمة السعودية الرياض ، ما يجعله مناسباً ومثالياً لاستضافة الأحداث ضمن موسم الرياض ، وكذلك حال استضافته المباريات المحلية.

تم افتتاح الملعب فى 29 يناير 2024م بإقامة مباراة نادي الهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي فى كأس موسم الرياض. المبنى مغطى ومتعدد الاستخدامات لاستضافة مباريات كرة القدم وكرة السلة والتنس ونزالات الملاكمة وعدد من الألعاب الرياضية المختلفة. تبلغ طاقة الملعب الاستيعابية لمباريات كرة القدم 30 ألف متفرج، فيما تصل إلى 40 ألف متفرج في حال إقامة أحداث أخرى مثل الحفلات الغنائية حيثدخل الملعب موسوعة جينيس في فبراير من العام مرتين كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناءً على المساحة، والرقم الثاني باعتباره أكبر ملعب مغطى من ناحية المدرجات.

سوبر أفريقي مباراة ملعب المملكة أرينا الرياض موسم الرياض

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