تحديث منظومة إشارات السكة الحديد.. منع الخطأ البشري و تسجيل كل الأوامر خلال الرحلة

منظومة إشارات السكة الحديد العقل المشغل لل قطارات .. تحديثها يمنع الخطأ البشرى ويسجل كل الأوامر خلال الرحلة.. النظام الإلكترونى يقلل زمن الرحلة ويجعل المزلقانات تغلق أوتوماتيكيا ويمنع الأوامر الورقية.. صورفي مصر، وذلك عبر معايشة قضاها اليوم السابع في المعمل الخاص بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل، التابع للسكة الحديد، والذى يضم أجهزة التحكم في إشارات السكة الحديد وفق أحدث نظم تعمل بالسكة الحديد الأن.

"جهاز الـ atc " ويعرف بـ " جهاز تحكم في القطارات"، وهو نظام تمتلكه جرارات السكة الحديد بمصر، وهو عبارة عن جهاز له جزئين، جزء في القطار وجزء في السيمافور الموجود على السكة، وفى حالة عدم التزام السائق بإشارة السيمافور يتم إصدار إشارة من جهاز الـatc الموجود في السيمافور للجزء الأخر الموجود في جرار القطار يتوقف القطار دون تدخل قائد القطار.المعهد العالى لتكنولوجيا النقل

، أن المنظومة مكونة من نظام الكتروني وربط كهربى وهو أحدث نظام بالسكة الحديد، مشيرا إلى هذا النظام يسجل كل الأوامر الصادرة بشأنعلى أي خط بالسكة الحديد، وهو ما أوقف الأوامر الورقية، مما يعمل على تحمل المسئولية ورصد من أعطى الأمر داخل المنظومة، وكذلك منع الأوامر الورقية، وهو ما يعمل على أمان المنظومة.

وأكد لـ"اليوم السابع"، أن منظومة الإشارات الجديدة توضح الأخطاء وأماكن الأعطال مثل عطل التحويلة أو السيمافور، ويظهره للمشغل على الشاشة، كما أن النظام الإلكترونى يوضح للمشغل إذا كان الأمر مقبول أو غير مقبول، مما يعمل على تقليل الخطأ، ويتم تسجيل كل الأوامر للرجوع إليها في أي وقت ، كما يوجد كمبيوتر صيانة يسجل جميع الأحداث على السكة ويوضح أي أعطال .

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