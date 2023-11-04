تحديث التطبيق وتفاصيل جلسة كولر مع نجم الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

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جريدة الفجر: تفاصيل جلسة كولر مع نجم الأهلي قبل مواجهة المقاولون العربعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق، قبل مواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام. وتأتي جلسة كولر مع الدبيس، من أجل تجهيزه للتواجد أساسيًا في مباراة المقاولون العرب، بعد قرار منح التونسي علي معلول راحة من مباراة الذئاب.

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ALBAWABANEWS: كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل صدام المقاولون العرب بالدوري الممتازوجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة تحذيرية إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة المقاولون العرب اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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YOUM7: موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى دوري Nileيستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة المقاولون العرب اليوم، السبت باستاد الجبل الأخضر.

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MASRAWY: استبعاد الشناوي ومعلول والشحات.. قرار عاجل من كولر قبل مواجهة المقاولوناستبعاد الشناوي ومعلول والشحات قرار عاجل من كولر قبل مواجهة المقاولون | مصراوى

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MASRAWY: استبعاد الشناوي ومعلول والشحات.. قرار عاجل من كولر قبل مواجهة المقاولوناستبعاد الشناوي ومعلول والشحات قرار عاجل من كولر قبل مواجهة المقاولون | مصراوى

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جريدة الفجر: كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب بدوري نايلحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

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