تحديثات حية للحرب علي غزة: مصر تساعد في إجلاء 'نحو 7000' من الرعايا الأجانب في غزة

ELBALADOFFICIAL: أحمد موسى: إرادة مصر سبب دخول المساعدات إلى قطاع غزةكشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر كان موقفها صارم بشأن خروج الرعايا الأجانب، ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة، وهو عدم خروجهم إلا بعد إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

YOUM7: عبور 361 من الأجانب و45 مصابا فلسطينيا من رفح إلى مصر فى اليوم الأولأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل منفذ رفح.

