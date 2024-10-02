تحديد هلال شهر ربيع الآخر 1446هـ مساء اليوم الأربعاء

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجرياً مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجرياً؛ الموافق 2 أكتوبر 2024، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بـ في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 50 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من شهر ربيع الأول 1446 هجريا الموافق 2 أكتوبر "يوم الرؤية".

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 9 دقائق قبل غروب شمس ذلك اليوم ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بـ 9-10 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية يمدد تتراوح بين . وبذلك يكون يوم الخميس 2024/10/3م هو المتمم لشهر ربيع الأول 1446هـ، وتكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/10/4م.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

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