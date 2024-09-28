تحديث جديد لـ Android Auto يسهل إدارة عناوين المنزل والعمل

على Android Auto تتمتع بتصميم جديد يسهل استخدامها، مما يجعل إدارة واستخدام عناوين منزلك وعملك أسهل من أي وقت مضى.

لكن التحسينات لا تتوقف عند هذا الحد، فقد عملت الخرائط على تعديل الواجهة لتعيين هذه العناوين مباشرة على شاشة سيارتك.

Android Auto خرائط جوجل تحديثات سلامة راحة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

تحديث جديد لـ Google Slides يضيف دعمًا للشاشات المتعددةأضافت جوجل تحديث للعروض التقديمية Google Slides يدعم الشاشات المتعددة، ولكنه سيستغرق بضعة أسابيع للوصول إلى جميع المستخدمين.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

واتساب يعمل على قوائم مخصصة للمساعدة فى تصفية الدردشاتيعمل تطبيق واتساب، أحد أشهر تطبيقات ميتا، على تحديث جديد يتيح لك وضع لمستك الخاصة على كيفية التعامل مع جهات الاتصال والدردشات

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

تحديث جهاز PS5 الأخير يساعد فى حماية بطاريات وحدة التحكمأطلقت شركة Sony مجموعة من الميزات في أحدث تحديث لنظام PlayStation 5 ، بما في ذلك دعم الشحن التكيفي لوحدة التحكم ومشاركة رابط الحفلة ومركز أدوات جديد.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

حسن الرداد: زوجتى إيمى سمير غانم بخير وتخضع للعلاج فى المنزلطمأن النجم حسن الرداد الجمهور، على زوجته، إيمي سمير غانم في تصريح لـ'اليوم السابع'، حيث قال إن إيمي تخضع لجلسات أكسجين في المنزل، طبقا لتوجيهات الطبيب..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أداة اختيار الرموز التعبيرية والصور المتحركة فى Gboard تحصل على تصميم جديديحصل تطبيق لوحة المفاتيح الشهير Gboard من جوجل، والذي يعمل بنظام Android، على مظهر جديد على الشاشات الأكبر مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

كولر يستفسر من إدارة الأهلي عن إمكانية ضم مهاجم جديد فى الصيفاستسفر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي عن إمكانية ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر في الموسم الجديد

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »