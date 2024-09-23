تحدّي الأهلي السعودي في كأس الملك أمام الجندل

نظيره الجندل ، االذى يلعب فى دوري الدرجة الأولى السعودي، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات دور 32 منللفوز وعبور منافسه للمنافسة بقوة في كأس الملك في ظل رغبة شديد من المدرب ماتياس يايسله فولاعيبه ي العودة لمنصات التتويج، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على برسبوليس فى أبطال آسيا وضمك فى الدورى السعودى.

وتسببت الإصابة في غياب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي أهلي جدة، عن تدريبات الراقى، في إطار الاستعداد لخوض المباراة المُقبلة أمام الجندل، في كأس الملك. ويعول المدرب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلى السعودي على كوكبة من النجوم أبرزهم المهاجم الإنجليزي الدولي إيفان توني والذي انضم للراقي بشكل رسمي قادماً من برينتفورد لمدة 4 مواسم حتى عام 2028، علي صناعة الفارق واعادة الفريق لمنصات التتويج وكذلك البرازيلي روبرت فيرمينو والجزائري رياض محرز.

كأس الملك الأهلي السعودي الجندل رياض محرز ماتياس يايسله

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر الإفريقيبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، التي من المقرر أن تجمع الفريقين

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 9-9-2024ننشر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 9-9-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.86 جنيه للشراء

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

سفيان رحيمى يعلق على مواجهة الأهلى فى كأس الإنتركونتننتالتحدث المغربي سفيان رحيمي، لاعب فريق العين الإماراتي، عن المباراة المرتقبة أمام الأهلي في بطولة كأس القارات للأندية 'الإنتركونتننتال' المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

كولر: هدفنا التتويج بالسوبر الإفريقي.. ولن نضم صفقات جديدةتحدث مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن المواجهة المرتقبة للأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 16-9-2024ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 16-9-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.87 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك الخميس 5-9-2024استقرت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-9-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.88 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »