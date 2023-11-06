تحديث تشكيلة iPad من قبل شركة أبل

تخطط شركة أبل لتحديث تشكيلة iPad بالكامل خلال عام 2024، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، وهذا يعني أنه من المتوقع إطلاق نماذج جديدة من iPad Pro وiPad Air والهلال الأحمر المصرى يعلن تفاصيل المعونات المقدمة للشعب الفلسطينىتسهيلات لتحويل السيارات للغاز.. بونات تموين مجانية وتقسيط على 18شهرا بدون فوائدطقس اليوم.. حار نهاراً على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

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YOUM7: تقرير: أبل ستقدم زرًا جديدًا مع سلسلة iPhone 16أطلقت شركة آبل أحدث سلسلة هواتفها الذكية، تشكيلة iPhone 15، في سبتمبر، وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من عام من الانتظار قبل أن تطرح شركة ال تكنولوجيا العملاقة الجيل التالي

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MOBTADA: لمستخدمى أجهزة أيفون.. ميزات جديدة لتحديث «iOS 17.2»طرحت شركة أبل الإصدار التجريبي 'iOS 17.2' للمستخدمين، لأجل الاستفادة من مزاياه لأجهزة أيفون.

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YOUM7: تعرف على أبرز مميزات تحديث iOS 17.2 الجديد لأجهزة iPhoneأتاحت شركة Apple الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.2 للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي العام الأسبوع الماضي، ويتضمن تحديث البرنامج العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لأجهزة iPhone.

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YOUM7: تحديث watchOS الجديد يصلح مشكلة استنزاف بطارية Apple Watchتستعد شركة أبل لإصلاح مشكلة تسببت في تعرض بعض ساعات أبل لاستنزاف مفرط للبطارية بعد تحديثها إلى watchOS 10.1

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YOUM7: أبل تقود شحنات سوق الأجهزة اللوحية العالمية.. كيف كان أداء العلامات التجارية الأخرى؟قال تقرير إن شركة أبل قادت سوق الأجهزة اللوحية بحصة سوقية تبلغ 38% حتى مع انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية حول العالم في الربع الثالث من عام 2023

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YOUM7: تراجع أسهم شركة أبل بعد تحذير من ركود فى الوظائفقلصت أسهم شركة أبل خسائرها مدفوعة بتوقعاتها لربع مالى ضعيف، وذلك بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي الآمال في توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، وفقًا لموقع gadgets360.

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