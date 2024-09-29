تحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم القلب العالمي 2024

والذى يصادف يوم 29 سبتمبر من كل عام، ويدعو الاتحاد العالمي ل أمراض القلب الدول إلى تطوير خطط عمل ل أمراض القلب و الأوعية الدموية ، ويطلق عريضة عالمية عن أمراض القلب و الأوعية الدموية .للقلب و الأوعية الدموية

وبمناسبة يوم القلب العالمي هذا العام يتم إطلاق تقرير عالمى، يأمل الاتحاد العالمي للقلب، أن تلهم هذه الدعوة إلى العمل استجابة أكثر قوة وتنسيقا لأمراض القلب والأوعية الدموية، المسؤولة عن أكثر من 20.5 مليون حالة وفاة كل عام. حتى الآن، فإن معظم البلدان التي لديها خطة عمل أو استراتيجية وطنية مستقلة للأمراض القلبية الوعائية تقع في أوروبا ومنطقة غرب المحيط الهادئ.

واوضحت أنه منذ أكثر من عقدين من الزمن، يقود الاتحاد العالمي للقلب حركة يوم القلب العالمي، الذي يتم الاحتفال به كل عام في 29 سبتمبر - بهدف زيادة الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية، والدعوة إلى سياسات رعاية صحية أفضل والمزيد من التمويل لأبحاث صحة القلب.

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