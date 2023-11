تجهيز 100 شاحنة مساعدات استعدادا لنقلها إلى غزة عبر رفح

في السياق نفسه، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بـ غزة أوقف عمله بشكل كامل أمس، الأربعاء، نتيجة نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وقال وزير الصحة التركي، في تصريحات له، إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة اضطُرّ إلى التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية رغم كل تحذيراتنا للمؤسسات المعنية والمجتمع الدولي.

وأضاف قوجة:"نحن في تركيا على استعداد لتقديم كل الدعم لمواصلة علاج مرضى السرطان الذين خرجوا قسراً من المستشفى التركي الفلسطيني بسبب نقص الموارد". وأشار إلى أن أنقرة مستعدة لنقل مرضى العناية المركزة الآخرين من الأطفال والكبار في غزة الذين هم في حاجة إلى العناية المكثفة إلى تركيا في أقرب وقت ممكن من خلال توفير التنسيق اللازم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: القاهرة الإخبارية: تجهيز 100 شاحنة استعدادا لنقلها إلى غزة عبر رفحقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن اليوم يشهد زخما كبيرا داخل منفذ رفح البري، كاشفًا عن تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 55 شاحنة مساعدات تعبر لغزة اليوم.. والإعداد لـ100 شاحنة غدا.. مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى: القطاع يعانى وفخورة بوقوف مصر بجانبنا.. باحث لإكسترا نيوز: الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر عدد من مصابى غزةأعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم والإعداد لدخول 100 شاحنة غدا، وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: القاهرة الإخبارية: الإعداد لدخول 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة غداأفاد مراسل &171;القاهرة الإخبارية&187;، بدخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم، لافتًا إلى الإعداد لدخول 100 شاحنة أخرى غدًا.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة.. والإعداد لدخول 100 غدا55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة والإعداد لدخول 100 غدا | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة.. والإعداد لدخول 100 غدا55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة والإعداد لدخول 100 غدا | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة.. والإعداد لدخول 100 غدا55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة والإعداد لدخول 100 غدا | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕