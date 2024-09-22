تجهيز مدينة الاسكندرية للعام الدراسي الجديد

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية وال تعليم ، إنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة ب مدارس المحافظة ، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز ، كما تم توزيع معلمي الدفعة الثانية من المعلمين الجدد ضمن مبادرة الرئيس لتعيين 30 ألف معلم ، وأوضح مدير المديرية أنه تم خفض كثافات الفصول بدخول 456 فصلًا جديدًا الخدمة لأول مرة مابين إنشاءات جديدة أو توسعات وكذلك استثمار كافة الفراغات بال مدارس واستخدامها قاعات دراسية،...

وكان "أبوزيد" قد عقد عدة اجتماعات مع نادية فتحي وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني والموجهين العموم والموجهين الأوائل شدد فيها على تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة والمنظمة لانطلاقة العام الدراسي بشأن تعديل الأنصبة للمعلمين وسد العجز وفتح باب العمل بالحصة للمعلمين الأساسيين و المحالين على المعاش وكذلك للخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط بواقع للحصة ، كما شدّد على تكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب والاستعداد...

الاسكندرية تعليم مدارس عام دراسي معلمون

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