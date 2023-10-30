تجنبا للعقوبة.. اعرف شروط التعامل في تجارة المعادن الثمينة

كتب - محمد سامي: حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من ممارسة الأعمال التجارية في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو الاستيراد إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت قرارا وطالبت المتعاملين فى تجارة المعادن الثمينة بتقديم طلب التسجيل مع صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول ما إلزام المتعاملين بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء...

تجنبا للعقوبة.. اعرف شروط التعامل في تجارة المعادن الثمينةتجنبا للعقوبة اعرف شروط التعامل في تجارة المعادن الثمينة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تجنبا للعقوبة.. اعرف شروط التعامل في تجارة المعادن الثمينةحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من ممارسة الأعمال التجارية في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو الاستيراد إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات اقرأ أكثر ⮕

'التموين' تحظر التعامل في المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغاتالتموين تحظر التعامل في المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

التموين تحظر تجارة المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة المصوغات والموازينالتموين تحظر تجارة المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة المصوغات والموازين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير التموين: حظر التعامل فى تجارة المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة الدمغةأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة. اقرأ أكثر ⮕

التموين تحظر التعامل في المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات والموازينأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة اقرأ أكثر ⮕