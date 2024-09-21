تجميد دعم المواطنين المتورطين بسرقة الكهرباء

9/21/2024 11:27:27 AMيبحث الكثير من المواطنين عن مصير المحذوفين من بطاقات التموين بسبب سرقة التيار الكهربائي، خاصة مع زيادة حالات سرقة التيار الكهربائى.وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدد حالات سرقة الكهرباء في مصر حيث تصل إلى الملايين سنويًا، موضحا أن معالجة هذه الظاهرة من الممكن أن تُسهم بشكل كبير في تحسين أزمة الكهرباء في مصر، حيث أن الحكومة بدأت بالفعل في تكثيف الحملات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
وقد أعدت شركات الكهرباء قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، لتقديمها إلى وزارة التموين. وشملت المرحلة الأولى حوالي 500 ألف مواطن، مع توقعات بإضافة المزيد من الأسماء في حال ضبط المزيد من المخالفين.وأكدت وزارة التموين 14 حالة تستوجب حذف الأفراد من بطاقات التموين، وهي كالتالي:4- مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر.6- امتلاك حيازة زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.12- سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه مدرجًا على البطاقة.
سرقة كهرباء دعم تمويني محاضر سرقة تجميد دعم وزارة التموين
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